Buscará Esteban consolidar su gobierno con un súper coordinador financiero…

Columna Sena de Negros por: Dionel sena

El pasado jueves 4 de enero del presente año, el Periódico Oficial del Estado de Durango, publicó adiciones al reglamento interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado a solicitud del gobernador, Esteban Villegas Villarreal, en la idea de contar con un marco jurídico integral que dé certeza en el actuar en las distintas áreas que conforman la administración pública estatal, por lo que su propuesta, es la creación de una súper Coordinación General de Administración y Finanzas, misma que vendrá a darle mayor dinamismo a las funciones que tiene conferidas la propia Secretaría de Finanzas y Administración, coadyuvando en acciones tendientes a fortalecer el ejercicio de la administración pública que contempla el marco normativo.

Por lo anterior, será por demás interesante saber quien quede al frente de esa súper coordinación, pues por las responsabilidades que tendrá ante si, se entendería que su titular, se convertiría en el hombre fuerte del sexenio en materia administrativa y financiera, pues ya Héctor Vela Valenzuela seguirá con la responsabilidad de la gobernabilidad interna del estado y que de ahí para adelante, serían de los hombres más importantes de la administración estatal que encabeza Esteban Villegas, mismo que depositará en ellos, importantes responsabilidades que no podrían recaer en cualquier persona, máxime ante lo que se viene que en definitiva, no será menor para este sexenio, pues viene la etapa de la consolidación.

Se debe recordar que Erik Gómez dejó de ser a mediados del mes de enero de este año, sub secretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y trascendió en ese entonces que, entre los planes que tenía con ese movimiento el gobernador, era darle un cargo de mayor relevancia, incluso se habló de la creación de una nueva responsabilidad especialmente para que él, pudiera plasmar su talento y de paso, ayudarle en esa función al gobierno actual, por lo que no sonaría para nada descabellado que sea justamente Erik Gómez quien sea nombrado súper coordinador general de finanzas y administración, lo que le daría una altura de miras muy superior a la de quienes incluso hoy, se jactan de tener gran cercanía con el jefe político estatal.

Una de las funciones más importantes que tendrá ante si quien esté al frente de la súper Coordinación General de Administración y Finanzas será mantener comunicación directa en representación del titular de la Secretaría de Finanzas, con los titulares de las secretarías, dependencias y de los organismos públicos descentralizados para apoyar, coordinar o en su caso dirigir, las políticas públicas y estrategias en las distintas áreas administrativas, financieras y operacionales convenientes, bajo un enfoque de colaboración y de eficiencia administrativa, por lo que guarda especial expectativa quién será el titular de esa importante área, la cual incluso, ya podría estar funcionando para lo que fue creada y con un titular de facto que no tardan en darle el nombramiento oficial, salvo que ya se lo hayan dado off the record.

