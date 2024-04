+ Tragedias de Taxco y Tijuana en Semana Santa

Las tragedias de Taxco en pleno jueves santo, y de Tijuana en viernes santo, más el envenamiento masivo el sabado de gloria de perros y gatos en distintos puntos de la ciudad advierten cosas peores…..HISTORIA.- Un recuento rápido de lo ocurrido en la ciudad platera, precisa que una banda novata o inexperta, secuestró a una niña, Camila, de 8 años, durante una “albercada” a la que había sido invitada por sus verdugos. Los autores de tan grande infamia intentaron deslindarse de la “desaparición”, pero un video demostró lo ocurrido. La niña fue secuestrada el miércoles santo y localizada sin vida en una bolsa de basura un día después. La muchedumbre enardecida se arremolinó en torno a la casa de los plagiarios y durante horas exigieron a la policía que los sacara y los detuviera, pero la policía, por razones desconocidas le dio largas, disque por estar esperando una orden de aprehensión, que nunca llegó por cierto, y a pesar de tres o más ultimatums que el pueblo le dio a la autoridad, no reaccionó. La enardecida multitud penetró al domicilio sacó a los supuestos responsables y virtualmente les aplicó la ley por su propia manode manera pronta y expedita. Los lincharon de horrible manera que causó la muerte en unos minutos de la mujer que entonces era señalada como quien aparece en el video haciendo las tareas necesarias para deshacerse del cuerpo. Junto a ella estaban dos de sus hijos mayores que de la misma manera fueron vapuleados con la misma salvajada, aunque ellos lograron sobrevivir en el hospital. Luego se detuvo a un varón, taxista aparente pareja de occisa, el mejor librado, pues ese no estaba en la casa a la hora del linchamiento, pero ya está sometido a proceso. El alcalde de Taxco asegura que pidió respaldo a la gobernador Evelyn Salgado y a la fiscalía, respaldo que nunca llegó y que pudo haber evitado el linchamiento, aun así la mandataria afirma que sí atendió el llamado, pero eso no es cierto porque la gente estuvo parapetada afuera del domicilio de los secuestradores más de tres horas, lo que propició el enardecimiento de la gente, dado que el pueblo lo que exigía era su detención, pero visto que la policía nunca llegó, la gente decidió tomar la ley por su propia mano, que es igual de grave que que el secuestro y muerte de Camila. El caso es que, como los malos ejemplos cunden, el viernes santo, en Tijuana sorprendieron a dos tipos robando, los capturaron, los ataron y los tundieron, aunque allá sí alcanzó a llegar la policía y pudo preservar la existencia de esos infortunados ladrones…..ALTO.- Ojalá que lo de Taxco quede en un negro episodio de la justicia mexicana en la que la autoridad propició, empujó o ideó el linchamiento que sienta un precedente nefasto en el que la multitud cree tener la razón y hacer justicia por propia mano. La barbarie en todo lo alto, porque…en cualquier circunstancia, cualquier delincuente tiene derecho al debido proceso, a ser juzgado y, de proceder, ser sentenciado. Así marca la regla, pero en Taxco la autoridad brilló por su ausencia y, cosa de que alguno gritara como en la crucifixión de Jesús para arrancarle la vida sin ninguna razón. Ojalá fueran estos dos episodios los últimos que tengamos que narrar en México, pero…tal parece que el ejemplo cundió y a la gente le pareció mejor crucificar por su propia mano a esas personas, culpables o no. Ese es el riesgo, que en una acción de la multitud se puede castigar a un responsable pero también a un inocente, y eso es más terrible que lo otro. La misma ley suraya a un impartidor de justicia que debe casticar con todo el peso de la ley al acusado, pero si tiene alguna duda, debe exonerarlo de inmediato, es preferible dejar a un criminal suelto que castigar a un inocente…..TERROR.- También en viernes santo hizo crisis la muerte de trece perros y varios gatos en un rancho ubicado al sur del Club Campestre de Durango. Entre las víctimas, fallecieron canes callejeros, pero también mascotas caseras, inofensivas, que no molestaban a nadie (perritos Chihuahua y Salchicha), pero no es eso lo grave, sino que lo lamentable es que el caso viene a destapar una campaña, plan o programa de exterminio colectivo que suma ya cientos de animalitos muertos en los distintos rumbos de la capital. O sea, obliga la intervención de la autoridad para aclarar qué está sucediendo, aunque debe decirse que los dueños de esos animales sacrificados también están tratando de aclararlo todo y, de hallar a los responsables, cobrársela por su propia mano. Ojalá que mejor los halle pronto la autoridad, porque de lo contario no quisiéramos saber más de lo que puede suceder…..EXCESOS.- Subrayar que también en días santos materialmente crucificaron en redes a la reportera Sujey Luna, de Canal 10. Uno o varios comentarios son verdaderas amenazas de muerte, uno de los que incluso le pide ponga fecha a la ejecución. Ojalá se trate de una broma, de un exceso no pensado, y menos si es consecuencia de lo que ha publicado en sus noticias, porque si es eso el origen de todo, su trabajo periodístico, nos atañe hasta a nosotros y también nosotros tenemos que defenderla. Ayer alguien publicó en redes que “todos los “chayoteros” salieron a defenderla, porque están en el mismo negocio”. Nosotros hace años que no mencionamos su nombre ni sus actividades, pero también la defenderemos cuando se le persiga por su trabajo periodístico. De lo otro, no sabemos nada y no nos interesa saber nada, son sus negocios. Nos vemos a la siguiente si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos, o donde ya saben, en las distintas redes sociales.

