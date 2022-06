+ Aispuro y Esteban se reunieron ayer en el CCB

+ No se sabe qué hablaron, pero seguro no de fut

+ Ojalá no quiera heredarle inútiles a Villegas

+ Otros ya hasta se promueven para que los vean

+ Anda circulando una lista de varios ansiosos

“Dios quiera que Esteban no se deje mangonear y reciba a los inútiles que tratan de heredarle…”

Juan Camaney

Los gobernadores, saliente José Aispuro y entrante Esteban Villegas, sostuvieron ayer su primera reunión como tales en el CCB. No se sabe qué trataron, Dios quiera que le den libertad al sanjuanero de escoger a sus colaboradores y que no le quieran heredar a cierta bola de inútiles…..VERDADES.- La actual administración saldrá por la puerta de atrás, o como el perro atropellado, pues quedará muy lejos de lo ofrecido en campaña, y mucho tuvieron que ver distintos funcionarios buenos para nada, por decirlo de la mejor forma. Por eso nuestro ruego para que no se los quieran imponer a Villegas…..ESPERANZA.- Los duranguenses han renovado su esperanza en la figura de Esteban Villegas Villarreal. Creen que podrá hacer más de lo que hicieron todos los demás, por eso votaron el domingo antepasado. La vara está muy alta para el gobernador electo, pero no se asusta. Por el contrario, promete trabajar mucho para cambiar la tristeza que predomina en prácticamente todos los sectores sociales…..TEMORES.- Villegas, desde luego que siempre ha tenido buena relación con Aispuro, especialmente en los últimos tiempos, pero ojalá que sepa imponer su proyecto y lo lleve a nivel de tierra, pero sin la “ayuda” de tanto infeliz que empinó al gobierno saliente. Aparte, en distintos sectores que se vio andaban en la campaña de enfrente, ya hasta le están proponiendo nombres, asegurándole que son lo mejor de lo mejor que pudiera llevar a su gobierno para cumplirle a los duranguenses. Ojalá que Villegas no se deje dorar la píldora, que no lo sorprendan con el petate del muerto y que tenga la calma necesaria para hacer una buena selección, al fin que en Durango todos nos conocemos y sabemos de qué pata cojeamos. Sí, es claro que hasta distinguidos malosos que fueron vistos en otro proyecto, ya amanecen y oscurecen a las puertas de la casa de Esteban para ser los primeros y los últimos en saludarlo, esperando que no los olvide a la hora de las designaciones. Hay casos, incluso, de algunos pillastres que llegaron con voluminosos regalos y fueron devueltos con cajas destempladas, pues no va por ahí, les ha dicho más de una vez el electo, y ojalá se sostenga porque no se lo perdonarían los duranguenses, como no se lo perdonan al saliente…..REGLAS.- Primitivo Ríos Vázquez, uno de los pocos sobrevivientes del PT original, mejor conocido como Toño, nos aseguró anoche que si se llegó a la conclusión de pedir la nulidad de la elección de José Antonio Ochoa Rodríguez es porque se tienen los elementos, pues asegura que más del veinte por ciento de las casillas cambiaron de representantes de manera sorpresiva, pero en todo caso ese es problema del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el organismo local sabrá por qué se hicieron esos cambios, si es que se hicieron, aun cuando en su momento los representantes del PT nunca dijeron nada y firmaron las actas que precisan el triunfo del prianerredista Ochoa. Además, como le dijimos anoche, y no nos peleemos. Si llevan las pruebas del dicho, el tribunal tiene que darles la razón y echar abajo el proceso, pero eso ya depende del Tribunal Federal Electoral, pasando primero por el tribunal local…..SALUDOS.- Menos días, dicen que le saludan a José Ramón Enríquez cada vez que se lo encuentran, pues sabido es que en Morena le han tendido la camita para acostarlo en cualquier momento. Nacho Mier está pidiendo a Mario Delgado que se le expulse de Morena por haber trabajado contra el movimiento, y el líder nacional, que no hallaba cómo sacar a Joserra de Morena desde la hueviza que le regaló en Gómez Palacio, tiene ya elementos para proceder. Lo demás es cosa de tiempo y no habrá poder humano que lo impida, de modo que vayan abriéndole cancha al controversial senador, que pronto empezará a placearse para demostrarle a los duranguenses cuánto los quiere. Veremos quien le permite invadir sus parcelas…..ÉPALE.- El presidente Andrés Manuel López Obrador metió las chanclas esta mañana durante su Mañanera, pues dijo que México es mejor con corrupción. No, hombre, pero los ratones de dos patas no necesitan ejemplos y con esas voces de aliento, qué bárbaro el jefe de la nación…..ADIÓS.- Los expresidentes del CEN del PRI pidieron formalmente ayer a Alejandro “Vandalito” Moreno que deje el cargo por la aparatosa derrota que se llevó el PRI en la última elección, pero…más que eso, por los audios que ha soltado la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien por cierto ofreció un nuevo audio para las próximas horas que será la puntilla al dirigente nacional, sugiere que son mucho más comprometedores que los anteriores, de modo que “Malito” no tiene otro camino que la retirada inmediata. Aunque, Alejandro repitió todavía ayer que no piensa renunciar, que pronto demostrará que esos audios le fueron creados, editados, como editaron acá el supuesto audio de Esteban y que no pegó, sino que fue otro de los grandes errores morenistas. Se va pues el tal “Malito”. Nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, o en cualquiera de las redes sociales, pues en todas somos líderes.

