Durango tendrá una nueva fábrica de componentes electrónicos que creará más de 3 mil empleos, esa sería la primera industria confirmada por el gobernador Esteban Villegas, pero las perspectivas se abren como abanico…..HECHOS.- La nueva industria cuya matriz se halla en la ciudad de Boston, Massachusetts, firmó su llegada a Gómez Palacio con una inversión sin precedentes. Abrirá más de tres mil empleos y casi dos mil millones de inversión…..AVANCES.- El gobernador Villegas Villarreal comentó esta mañana con reporteros que Durango puede resultar beneficiado de forma notable, precisamente por la cercanía con los Estados Unidos de América…..PLANES.- El mandatario y sus auxiliares han entendido pronto que la corriente del “nearshoring” está buscando de manera desesperada la apertura de más fábricas cerca de la Unión Americana para economizar en salarios, fletes y tiempo, dado que con empresas de este lado de la frontera los productos llegarán al mercado con más rapidez y menos costo…..EXPECTATIVAS.- No habló mucho el mandatario sobre otras expectativas generadas en el recorrido por Nueva York y Boston, pero avanzó de manera importante en distintos proyectos gringos que han pensado en establecerse en México para, como decíamos al principio, aprovechar la cercanía con nuestro país, mano de obra más barata y, al final, traslados de los productos con más agilidad…..INSISTENCIA.- El gobernador Esteban ha entendido de la necesidad de estar picándole las costillas a las organizaciones industriales del vecino país para que vengan y aprovechen Durango. ¿Y por qué en Gómez Palacio? Pues nada más por una sencilla razón. Está a casi trescientos kilómetros más cerca de la frontera que Durango capital, pero como decíamos ayer, que vengan muchas de esas y se establezcan o en Gómez o en la capital, porque de entrada se crearán fuentes de empleo y eso generará movilidad económica, que al final algo ha de convidar a los capitalinos. Nuestra entidad, sin embargo, tiene infinidad de terreno para la venida de cualquier empresa, y no se diga el norte de la entidad, que por lo mismo está más cerca del mercado más grande del mundo, eso es lo que se denomina “nearshoring”, contrario a lo que por años fue el boom de China, el “offshoring”, que buscaba mano de obra más abundante, pero más barata, para compensar de alguna forma las largas distancias entre Estados Unidos y China, y eso habla a favor nuestro, solo que…hay que ir a buscar a los estrategas de las fábricas gringas…..REVERSA.- Aerolíneas mexicanas están comunicando que la autoridad de aviación civil en México ha determinado volver a usar de forma opcional el cubrebocas. Y una de las opciones pudiese ser su uso, si es que en realidad hay intenciones de frenar el crecimiento de los contagios de coronavirus…..ALTO.- Sobre la posibilidad de que José Aispuro vuelva a ser candidato, a lo que sea, si aparece en alguna boleta, en el momento que se descubra se romperá el Frente Amplio por México. Soy el jefe político del frente y tiene que respetarse la decisión contra el exgobernador. Él, junto con otros duranguenses le hicieron mucho daño a la entidad y, por lo que a mi respecta -dijo- ninguno de los que le hicieron daño a Durango volverá a ocupar un cargo público, así se trate del mismísimo Aispuro…..LUPA.- Aunque…respecto a lo que dice el gobernador de no permitir que trabaje en su gobierno alguien que estuvo en el cuestionado pasado, en los organigramas de las distintas oficinas estatales hay muchos que alcanzaron rebanadas de aquel apetitoso pastel…..APROBADO.- Sobre las posibilidades de llegar a alguna candidatura de Aispuro, lo advertimos aquí hace tres o cuatro meses, cuando empezó a hablarse de que el exgobernador estaba apalabrado con una senaduría. No se dice, porque no son tontos, que lo más probable es que José la haya comprado a Marko Cortés. El mismo dirigente nacional le admitió a Esteban: “Es que tengo un compromiso con Aispuro, qué hago…”. Total de que, el tema vuelve a calentarse, o a sobrecalentarse tras la réplica que pidió José a varios medios, entre ellos Contacto hoy, que fue el primero en publicar la nota escandalosa que difundió el Grupo Reforma en la que se asegura que entre Aispuro y Silvano Aureoles, este exgobernador de Michoacán, se birlaron 1,687 millones de los 17 mil millones que se hicieron humo en SEGALMEX. Aispuro trató de aclarar, pero…en el fondo revivió el polvo de aquellos lodos, cuando todo mundo estaba pensando en otra cosa, reactivó el linchamiento que merecido o no, ahí está viento en popa…..ÉPALE.- Terminó el campeonato nacional de basquetbol de ADEMEBA celebrado en Xalapa, Ver., en el que Durango brilló por su ausencia. No acudió porque no quisiera, sino porque no hubo un peso para el viaje, alimentos y hospedaje. O sea que, la tradición basquetbolera de nuestra entidad pasó a la historia muy pronto. 