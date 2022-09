“Chicotito”

+ Firme juntó a mucha gente en el zócalo, pero…

+ Error pensar que esa gente apoya a Claudia

+ Marcelo sigue punteando en la carrera 2024

+ Toño Ochoa encuentra deudas por pagar

+ La CFE amenaza cortar la luz al gobierno

“¿Concierto de Firme es un gran respaldo popular a Claudia Sheinbaum..?”

Juan Pueblo

Si le ganó Firme a Vicente es algo así como intramuscular, el problema es que alguien está considerando la concurrencia al concierto como el número de sus seguidores, y eso no es correcto. No son así las cosas…..MENTIRAS.- El gran concierto de Firme (que por cierto, no identifico una sola canción) juntó 280 mil personas, personas que en el supuesto apoyan con todo a Claudia Sheinbaum, y eso es la más grande engañifa que alguien se puede creer…..PEPENA.- Sí, están buscando cada quien a su manera calificar mejor en las encuestas que supuestamente se están haciendo para saber quién es el mejor de las “corcholatas” para la candidatura presidencial, pero es una equivocación grande suponer que esa gente apoya a Sheinbaum…..NÚMEROS.- Los números reales precisan que Marcelo Ebrard sigue estando unos diez puntos arriba de Claudia, y 15 o 20 tantos más que Adán Augusto López, por 20 o más que aparentemente lleva el carnal canciller sobre Ricardo Monreal, que ni siquiera califica entre los primeros tres, aunque él sigue insistiendo en que irá en la boleta…..MENTIRA.- Los asistentes a un concierto, como el del caso, de ninguna manera están externando su respaldo a nadie. Van porque los convence el grupo musical, y nada más. El día que les pregunten por quién piensan votar, ese día será distinto y ese día el interfecto dirá con libertad qué siente, qué piensa y a quién quiere apoyar. Mientras, todo lo demás son calenturas precipitadas…..APROBADO.- Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ha autorizado para que en el breve plazo se informe con lujo de detalles qué pasó en Ayotzinapa un 26 de septiembre en los alrededores de Iguala. Nos faltan 43 que no aparecen por ninguna parte, y ni con la autorización presidencial habrán de aparecer, pero lo importante es que el mandatario ha autorizado a su gente que informe con precisión qué es lo que sucedió a los estudiantes normalistas. Ojalá que quienes tienen esa difícil misión no vayan a salir con una batea de babas como queriendo ayudarle a alguien y nos resulte una nueva “verdad histórica”…..VERDADES.- Están saliendo más linduras de la pasada administración municipal y cada vez se confirma que el dicho del ex Jorge Salum, de que dejaría los recursos suficientes para que Toño Ochoa arrancara sin sobresaltos, fue mera vacilada, porque el nuevo jefe de la comuna no nada más no halló un quinto en caja, sino que encontró, hasta esta mañana, adeudos a corto plazo por alrededor de 270 millones de pesos, o un poquito más, y para cuyo compromiso no hay manera de hacerle frente. Incluso, se sabe ahora, tuvo que ser la nueva administración la que le hiciera frente a la última quincena de sueldo del gobierno terminado. O sea que, no nada más no dejó un quinto a Toño, sino que le complicó la existencia para varios meses o años. Qué lamentable, sobre todo si uno y otro pertenecen al mismo partido y pudiera suponerse que tendrían que existir coincidencias en cuanto a la administración pública que, obvio, no existen en este caso. Ojalá que Ochoa no se siente a llorar y esperar que le resuelvan los problemas del cielo, porque entonces Durango habrá de resentirlo mucho más de lo que ya está padeciendo…..CIERTÍSIMO.- Sí, al PRI le puede ir mejor sin Alejandro “Vandalito” Moreno, porque ahora resulta que por perdonarle sus errores derivados en una serie de audios comprometedores para el exgobernador de Campeche, Vandalito ha negociado con la Federación el respaldo del PRI a distintas iniciativas, como la que hizo Yolanda de la Torre para que los soldados sigan en las calles, pues no lleva otro propósito que el perdón para el líder tricolor, no publicar un audio más a cambio de que los priistas vayan en conjunto con Morena. El caso de la iniciativa que pretende mantener a la milicia en las calles, aprobada por los diputados y rechazada por los senadores, está dejando colgados de la brocha no nada más a “Vandalito” sino a todo su equipo de aplaudidores…..AVISO.- Velada y frontalmente la Comisión Federal de Electricidad está emplazando al gobierno de Esteban Villegas a que pague lo que le heredó de deuda el pasado gobierno, que son muchos millones de pesos, o esta misma tarde, a más tardar en las horas siguientes, habrán de cortar el suministro a todas y cada una de las dependencias estatales en esta capital, y de ser preciso otras del interior del estado. Quién sabe dónde estarían los ejecutores, pero el aviso que llegó a las oficinas advierte que el corte sería este día, pero… ya vamos en las primeras horas de la tarde y el fluido eléctrico sigue llegando a las oficinas sin ningún problema, aunque…como decimos, si no se los cortaron hoy, se los pueden cortar en cualquier rato. Avisados…..INVICTOS.- El equipo Alacranes de Durango vive momentos agridulces, pues extendió a 39 fechas su invicto en el estadio Francisco Zarco al empatar con lo mínimo con el Celaya, pero…como ha tenido muchos empates, se anda quedando sin clasificar a la liguilla, aunque…los números nos hablan de una buena campaña. No se logra el título, pero se desarrolla un buen papel, mucho mejor que otros cuadros consagrados en la liga de expansión. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, o en redes sociales, pues en todas somos líderes.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp