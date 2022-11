+ Maldición: Temen otras 22 enfermas

+ Hay más pacientes con muerte cerebral

+ Y no aparece el primer detenido

+ Esteban Villegas obligado a actuar

+ México-Arabia, no soñemos despiertos

“Hay otras 22 mujeres sospechosas de meningitis, pero cero detenidos…”

Juan Pueblo

Admite la secretaria de Salud, Irasema Kondo, que otras 22 mujeres son sospechosas de meningitis, pero no dijo nada sobre la probable muerte cerebral en otras nueve mujeres. Aquellas que les platiqué la semana antepasada, obviamente, ya no viven…..CATÁSTROFE.- Es una barbaridad lo que estamos narrando. El tipo de meningitis aséptica es un mal que materialmente destruye el líquido cefalorraquídeo, y una vez confirmado, no hay nada por hacer. No hay cura…..TERRIBLE.- Esto es, que cuanta mujer contraiga esa maldita enfermedad, será mucho muy complicado que se recupere, y si se recupera, quedará con secuelas terribles, sin remedio…..CULPABLES.- Y lo más lamentable, creemos nosotros, es que se trata de una maldad hecha en el quirófano, en un laboratorio, o viceversa. La probabilidad mayor es esa, que se creó, no que apareció de la nada, y que al final están pagando justos por pecadores y, el gobernador Esteban Villegas, no termina de presentar a los primeros detenidos…..S.O.S…- Una realidad con la que nadie podrá jugar, sin embargo, es que la sociedad exige y espera la intervención definitiva del mandatario estatal, en el entendido de que si no presenta pronto a los primeros sospechosos, la reacción popular será en su contra, a pesar de que también es un inocente. Ninguna culpa tuvo en la manipulación perversa de los anestésicos, por lo mismo, hace tiempo que debieron presentar al primer detenido, que son varios, pero que hasta ahora la han librado inexplicablemente…..CINISMO.- Sabido es que en días pasados el exsecretario de Educación, Rubén Calderón Luján, anduvo afanosamente tocando puertas en las oficinas municipales para conseguir un mejor descuento en el impuesto predial. Y claro, las encargadas de ventanilla le atendieron como a cualquier persona respetable y respetuosa, pero en serio que…ya no hay respeto a los duranguenses, pues según cuentas debidamente certificadas, fue de los que más se llevaron como pago de marcha en la pasada administración. En serio, es una burla, no es que realmente necesite algún descuento, dado que la rebaja está destinada a los jefes de familia que en serio se soban el lomo para pagar su tributo, pero ¿Calderón Luján pidiendo descuentos? Por cierto, qué le decimos a la gente que también está pidiendo a los primeros asaltantes del sexenio pasado agarrados con las manos en la masa, dado que igual que la meningitis, y a pesar de que se trata de una verdadera infamia, tampoco hay detenidos…pues cómo…..TRAGUITOS.- El boom por el que atraviesa la naciente industria del mezcal en Durango avanza miel sobre hojuelas. Mejor de lo que alguien lo hubiese planeado y eso es excelente para quienes tienen el gusto por desempeñar esa actividad envidiable. El caso de Mezquital es necesario subrayar, pues es en ese municipio donde se produce uno de los más ricos traguitos de la región. Ya tiene mucha competencia en Nombre de Dios, pero, el mezcal de Yonora no tiene comparación, es superior a los demás por varias veces. El caso es que del 2 al 13 de diciembre tendremos aquí la Feria del Mezcal 2022 y podremos tener en un mismo espacio el museo Francisco Villa, la gran variedad de mezcales que se producen en Durango y que, sin presumir, le lleva una enorme ventaja al de Oaxaca y de otras partes del país. No dejen de ir a probarlo, pero nomás no le vayan a agarrar grano, porque por lo demás no responden los fabricantes…..PATADAS.- México juega mañana contra Arabia Saudita en la que puede ser la última presentación del cuadro tricolor. Sí, matemáticamente todavía tiene posibilidades de lograr el paso a la siguiente ronda, pero…no soñemos despiertos. No conocemos a los árabes, pero deben saber algo de balompié como para que le hayan ganado a Argentina. Repetimos, matemáticamente todavía tiene posibilidades, pero si llegara a darse el milagro, para qué, el equipo que logró conjuntar el argentino Gerardo Martino es quizá el equipo más pobre que se halla llevado a un mundial. Es un verdadero conjunto de ancianos que son superados por cualquiera, no se diga por Argentina. Sobre el incidente de que Messi pisoteó y limpió el piso con una camiseta de México, es la más grande falsedad. Lionel trata de quitarse el zapato y al sacárselo parece que pateó la camiseta, según el video, pero eso no es cierto. Sin embargo ya se calentó Saúl “Canelo” Álvarez y sentenció que si se encuentra a Messi le va a romper su madre, y de Argentina llega toda suerte de respuestas igualmente por de más desafortunadas e indebidas en las que se le advierte que no se aparezca en Argentina porque se llevará la peor derrota de su historia. Tonterías todas, para nuestro gusto…..REALIDAD.- La verdad sobre nuestro futbol está presente en Qatar. Calificó Estados Unidos a los octavos de final. Se confirma como el mejor de la zona y no esperemos un milagro mañana, no nos engañemos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

