Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Marko Cortés, defendiendo lo indefendible…

Este sábado estuvo en Durango, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, el motivo, la toma de protesta de Mario Salazar Madera, como el nuevo presidente de ese partido en el estado, sin embargo, tuvo el desatino de defender lo indefendible, cuando hizo uso de la palabra y aseguró que, defendería los “resultados” entregados por el ex gobernador José Aispuro Torres, al cual calificó como un orgullo para Acción Nacional, aún y cuando el oriundo de Tamazula, ha sido señalado de cualquier cantidad de anomalías durante su gestión, como el brote de la meningitis, adeudos millonarios en prácticamente todos los sectores, moches por doquier, entre muchos otros señalamientos, bueno pues al parecer Marko Cortés o no está enterado de todo eso o de plano, solapa tantas irregularidades.

Un día después, el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal quien estuvo presente justamente en ese evento el sábado, aprovechó el primer encuentro priísta del año, para asegurar frente a los ex gobernadores Jorge Herrera Caldera e Ismael Hernández Deras que todo lo bueno que le había pasado a Durango, era gracias a los gobernadores del PRI, por lo que quienes no viven en este estado y tampoco son de aquí, no pueden insultar la memoria de los duranguenses como si tuviéramos amnesia, cuando la evaluación de los gobiernos no los hacen los políticos sino la gente y es la gente la que reclama justicia ante todos los excesos que se cometieron en el sexenio pasado, la mayoría de los cuales, son impresentables, por lo que no se entiende aún que es lo que estaba pensando Marko Cortés cuando dijo lo que dijo.

Lo anterior, bien pudo haber puesto en vilo la coalición “Va Por Durango” en el 2024, pues costaría mucho trabajo creer que el líder nacional del PAN, quiera apoyar una hipotética candidatura del ex gobernador, ya sea al Senado o a la cámara baja y pasar por alto la voluntad del jefe político estatal, mismo que ha hecho pública cuanta anomalía ha encontrado del sexenio anterior, algo que difícilmente se podría presentar ante el electorado como una buena oferta, pues lo más seguro, es que les termine jugando en contra y con un alto costo político en las urnas, echando por la borda todo lo que se ganó el año pasado, algo que debe tener muy preocupados a Mario Salazar, Arturo Yañez Cuellar y Miguel Ángel Lazalde.

Ni duda cabe que defender lo indefendible, le puede salir muy caro a Acción Nacional para lo que se viene, pues por ahora, el gobernador ha cumplido con su palabra de que como ganaron juntos, están gobernando juntos, en alusión al sinnúmero de espacios que le dio a cuadros de ese partido para que puedan participar en su administración, algo que el mismo Marko Cortés ya puso en riesgo con sus declaraciones, las cuales, no hay que ser un genio para saber que molestaron de sobremanera al jefe político estatal, al cual no le respetó su investidura de acudir a ese evento panista, lo que muchos podrían considerar una descortesía política que podría tener consecuencias en el corto plazo, salvo que haya una disculpa del mismo tamaño de la afrenta que cometió el líder nacional del PAN, quien en definitiva, ha puesto en riesgo la coalición “Va Por Durango” el próximo año, de ello no hay duda.

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp