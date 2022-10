Fiscalía Anticorrupción encargada de investigar a exfuncionarios

Es necesario mantener la atención en la actuación de la Fiscalía Anticorrupción del estado, pues será la que realice toda la indagatoria e integración de carpetas por las denuncias que se puedan presentar por irregularidades en el manejo de recursos en la anterior administración estatal, señaló el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda.

El legislador manifestó que una vez que se emitieron órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios estatales, lo que sigue es que se ejecuten, que “si se presume que hay responsabilidad y así lo dictó un juez, ahora que se presenten y se hagan cumplir estas órdenes de aprehensión para que las personas presuntas responsables puedan ser detenidas y en su caso, pueda iniciárseles un proceso en el que se apegue todo al debido proceso, a la presunción de inocencia”, explicó, para indicar que de esa manera se podrá tener conocimiento sobre si hay o no responsabilidad de conformidad con lo que se ha encontrado.

“Lo que sabemos es que hay ahorita vehículos asegurados, propiedades aseguradas, para con eso hacer valer en todo caso la reparación del daño si así fuese al final en una sentencia dictado por un juez, pero es todavía muy largo lo que sigue, pero habría entonces que esperar a que las órdenes de aprehensión se puedan ejecutar”, añadió el diputado Benítez.

Con respecto a los señalamientos en relación a la actuación de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, recordó que su tarea es fiscalizar ejercicios pasados, no los más recientes, pues revisa lo anterior y se hace solamente en un muestreo, no en la totalidad de lo que se ejerció, porque no tiene esa capacidad.

Sin embargo recordó que en los informes que presentó como órgano con autonomía ante la Comisión de Hacienda, debió indagar y advertir que eran mucho mayores las presuntas irregularidades, los posibles desvíos, pues recordó que “quienes estuvimos en su momento en la comisión, les hicimos saber que eran muy pocas las observaciones que le estaban haciendo al gobierno del estado, eran menos de 200 millones de pesos, que cuando hablaban del ejercicio de 35 mil millones de pesos del gasto, hablamos que no era ni el 1 por ciento, yo sí señalé y dije que se me hacía muy poco”, señaló, al considerar que es necesario modernizar este organismo, revisarlo, estar más cerca y que no esté tan suelta, e incluso que tenga más facultades para que cumpla mejor con su función.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp