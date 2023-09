Prevén participación de 300 comerciantes en verbena patria

Aunque apenas se analizan las primeras solicitudes de comerciantes para instalarse en la verbena que se realiza el 15 de este mes, se prevé que en los siguientes días lleguen más, pues se estima que serán cerca de 300 los que solicitarán un permiso, señaló la regidora Arlina Adame, presidenta de la Comisión de Actividades Económicas del Cabildo.

“Hasta ahorita hemos recibido muy pocas solicitudes de permisos, creo que hemos otorgado como 5, pero esperamos tener a representantes de algunos grupos, espero que sea a la brevedad porque después nos gana el tiempo y no se pueden dar permisos de manera apresurada”, dijo la regidora, al señalar que se tendrá un diálogo con comerciantes para informarles y recordarles cómo deben presentarse las solicitudes, que deben presentar un padrón con el nombre de la persona que va a vender, el giro y el teléfono para poder verificar.

Agregó que un comerciante que no esté verificado por el equipo de regidores no podrá tener un permiso, para recordar que de manera histórica en esta época del año son cerca de 300 personas las que solicitan autorización para instalarse en la zona cercana a donde se realiza la conmemoración cívica del 15 de septiembre, aunque dijo desconocer si en esta ocasión serán las mismas solicitudes.

“Recuerden que hemos platicado que de estas listas, cuando se empieza a pedir ese orden, empiezan a bajar, a veces dicen que van a meter nada más a 100; con esta nueva dinámica de trabajo de cumplir el reglamento a lo mejor va a bajar un poco”, añadió Arlina Adame.

Con respecto a la ubicación de los vendedores, señaló que buscan ubicarse frente a la Plaza de Armas, así como en lugares ubicados en al menos tres calles, con vendedores principalmente de alimentos, de bebidas sin contenido alcohólico, adornos alusivos a la fecha como banderitas, trompetitas, pero principalmente de comida.

En el caso de los vendedores ambulantes que ya se observan en distintos puntos de la ciudad, indicó que ya empiezan a vender los que tienen permisos, al tiempo que aclaró que son pocos los puestos en nuevos lugares, pues los que se pueden observar corresponden a comerciantes que cambian de giro en esta temporada, aunque no descartó que haya algunos que no tienen permiso, aunque ese tema le corresponde verificarlo a otra área del Gobierno Municipal, no a la Comisión.

