“Siete días de Grilla”

Durango está de fiesta por un aniversario más al arrancar la Feria Nacional 2017 con la presentación del inigualable Ricky Martin, pero durante tres semanas habrá espectáculos mil para la diversión sin límite de chicos y grandes.

No extraña que ayer, al ser inaugurada la feria por el gobernador José Aispuro, se desató un aguacero que abrevió la celebración, pero es clásico que al iniciar la feria nacional llegan las lluvias.

Es cierto, Tláloc llegó desde hace días, con la feria de José Ramón Enríquez, pero le pegó más ayer al festejo estatal, aunque… como cuestión negociada, la lluvia amainó una hora antes de arrancar el show y casi no hubo agua durante la presentación magna.

Los festejos, como decíamos, incluyen otros eventos artísticos, individuales y grupales, deportivos, culturales; muestras artesanales, vehiculares, etc., etc., que serán la delicia de todos los que acudan al festejo en las próximas tres semanas.

Esta, nos huele a que será una gran fiesta y por lo mismo extendemos la invitación a todos nuestros paisanos diseminados por el mundo, también a los que no son de acá, a que vengan solos o con su familia a divertirse en grande en los próximos días.

————————————

¿Y…?

Los tribunales, altos y bajos, están plagados de nepotismo y transas mil…

¿Y…?

Vuelvo a preguntar…

Como dijo don Justo Verdad, puesto que eso de tener a las queriditas, queriditos, primos, tíos, hermanos, hijos, novios de los hijos, etc., se sabe desde poquito antes que naciera Jesucristo. Los columnistas de entonces ya lo subrayaban en sus charlas diarias y no pasó nada. Por el contrario, los impartidores de justicia todavía determinaron crucificar al Hijo de Dios.

Trascendió en la semana que los tribunales federales, como los locales, están plagados de nepotismo, pues los puntos clave de los juzgados están en poder de una o dos familias, cuando mucho.

Sin embargo, subrayemos que estamos en México, donde la ley dice una cosa y el que la interpreta hace otra, totalmente distinta a lo que dice el librito.

Vamos hacia el caos colectivo, pero no importa, hay que darle a los indecentes lo que pidan, agarren o exijan, merézcanlo o no lo merezcan.

————————————

El INE está por definir su propia esencia, discute en su seno si se va por la legalidad dándole a cada quien lo que le corresponde o prefiere el camino de la transa que marcaría el inicio de la cuenta regresiva hacia su extinción.

El Partido Revolucionario Institucional no nada más no ganó Coahuila y el Estado de México, sino que gastó furgones de dinero delante y a escondidas de todos, pero varios de sus consejeros no ven, no encuentran las pruebas por ninguna parte.

Todavía hay mexicanos que confían en la labor del INE, que tienen la esperanza de que al final habrá de imponer la razón, reconocerle el triunfo a los que ganaron, y no a los que hicieron más triquiñuelas y aunque no ganaron se dicen ganadores.

Si el Instituto Nacional Electoral reparte triunfos entre los perdedores, estará echando su valía por la borda. Perderá el respeto que todavía le dispensan algunos, y aunque parece una gran ruindad, sus componentes no lo ven así y están emperrados en darles el triunfo a los que no ganaron.

————————————

Pedro Ávila no tiene vergüenza, o quizá nunca tuvo, pues a pesar de que durante años fue la punta de lanza en la persecución enfermiza al gobernador José Aispuro, ahora se refiere a él como “un gobernador valiente…”.

No, ¡eso es para dudar que en realidad haya tenido…!!!

Es cierto, entonces le pegaba a Aispuro atendiendo especiales encargos, entendibles hasta eso, pero… por lo mismo, ahora debía hacer silencio, no salir con su batea de babas.

Es propio de Pedro, pues saben muchos cuando llegó ante el procurador, José Durán Valenzuela, a pedir justicia para esa pobre mujer mancillada por un verdadero jijo de la tiznada que abusó de ella ofreciéndole espejitos.

El brazo implacable de la justicia, atendiendo la súplica de Ávila, alcanzó al susodicho jijo del maiz, lo trajo para que atendiera los reclamos de aquella mujer y su familia toda que exigían, de menos, el paredón para el mancillador.

Y ándale que, el tal sujeto era hijo de una de sus seguidoras, que ni tarda ni perezosa se apersonó ante Ávila a quejarse por la detención, pues el detenido era su hijo. Además, lo importante, lo que le dijo la madre aquella: “Es que, esa tal mancillada, es una vedadera resbalosa, que con cualquier gancho se atora, y por una cualquiera van a castigar a mi hijo…”.

Ohhh, chingada madre -dicen que dijo Pedro en su aburrido y mezcalero sonsonete- por qué no me lo había dicho a tiempo compañera, yo que allá ando pidiendo hasta las Islas Marías para ese infeliz.

Y ándale que al rato PAN ya estaba frente a Durán Valenzuela a rectificar su pedido de justicia:

“Señor licenciado, aquí vengo de nuevo a pedir justicia, pero ahora vengo a solicitarle que liberen a ese joven, pues se trata de una fina persona, respetuosa hasta la pared de enfrente, estudiosa y que no falta a misa los domingos…”.

O sea, no es nuevo en Ávila Nevárez, hace mucho lo que la Chimoltrufia, que así como dice una cosa dice la otra, pero… no manche, se fue licra al llamar a Aispuro “un gobernador valiente…”.

————————————

No es malo el proyecto de convertir en andador parte o toda la calzada Normal. Hay resistencia a los planes por la incertidumbre de lo que pudiese ocurrir en lo vial, pero hay otras propuestas y, nosotros, para completar, tenemos la nuestra.

Sugerimos, ya embellecida, que se cierre a la circulación en sábados y domingos. Que se hermosee el camino y se mantenga entre semana normal a la circulación, pero que sábado y domingo se cancele el tránsito de vehículos para que la gente pueda caminar.

Los sábados y domingos es un camino mucho muy socorrido por familias enteras que se salen a caminar por todo ese trayecto y llegar al Parque Guadiana. Por eso decimos que no es malo el propósito.

Solo que, nuestra propuesta sugiere que se arregle lo que tenga que arreglarse y que sábados y domingos se reserve exclusivamente para los caminantes. Así, el resto de la semana aquello quedaría igual y se afectaría muy poco.

También propondríamos que, ya montados en gastos, se extiendan Las Moreras como zona peatonal hasta la plazuela Baca Ortiz, y si tantito me apuran, que incluyan la calle Madero y la del Excampo Deportivo, que desde hace muchos años es zona eminentemente comercial. Así los compradores podrían recorrer los negocios sin problema.

Bueno, esa es nuestra aportación. Ya que los especialistas nos digan si procede o no procede, pero pensamos que por ahora un crecimiento para el andador de Las Moreras tendría más cosas buenas hacia el oriente, y no hacia el poniente.

————————————

La misma chingadera que hizo aquí la constructora del sexenio, Aldesem, la hizo en la construcción del fallido Paso Express en Cuernavaca que causó un gran socavón por el que se fue un auto con padre e hijo a bordo.

Es una constructora fraudulenta, que debió desaparecer hace años por la porquería de obras que sabe entregar, pero… al parecer sus dueños son amigos del presidente Enrique Peña Nieto, que no es cosa menor.

Es precisamente por esa amistad que la empresa defraudadora se hizo no nada más del Paso Express, sino de muchas obras millonarias en el país, incluyendo la súper carretera Durango-Mazatlán, por eso esta está para la basura.

Hay motivos, y sobrados, para llamar a cuentas a esos hampones de cuello blanco, pero… el pero de siempre en México, seguramente le pusieron y bien a la campaña, tienen seis años garantizados de impunidad.

————————————

En otra circunstancia, no nada más debió renunciar o ser renunciado el secretario de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza, sino el mismo presidente Peña Nieto debió dejar la primera magistratura.

La millonaria obra, que pasó de los dos mil millones de pesos, hasta ahora solo ha empujado la renuncia del delegado en Morelos de la SCT, pero por la muerte de dos personas debieron irse desde el delegado hasta el presidente.

Ah, pero como estamos en México, aquí no renuncia nadie. Todo mundo se queda donde se halla y que sigan las constructoras rateras enriqueciéndose a costillas de la pobreza y muerte de gente inocente, como ese padre e hijo que fallecieron al caer al socavón.

Acá, la súper carretera Durango-Mazatlán ha sido causa de cientos, quizá miles de muertes por accidentes viales, precisamente gracias a las porquerías de obras que concluyó dicha constructora.

Ya hemos visto toda suerte de percances, también la gran perforación que causó en uno de los túneles la caída de agua, tierra y piedras. Por suerte ese efecto no causó muertes, pero a punto estuvo y no se sabe qué pueda pasar tiempo más adelante.

La caída constante de arena, agua, piedras y demás materiales ha provocado accidentes lamentables, pero… a medida que pasan los días se van descubriendo los vicios que dejaron esa y otras constructoras, como las de los entenados de Vicente Fox.

Y nos falta ver cómo concluirán los problemas de desmoronamiento de las grandes estructuras por las que se soportan los grandes y “portentosos” puentes.

La súper Durango-Mazatlán, para decirlo rápido, es un súper fraude por el que varias constructoras como esa anotada arriba, más las otras, algunas extranjeras, se repartieron las utilidades de 38 mil millones de pesos, el costo final del portentoso atraco.

Aunque… la economía nacional lo resiste. Lo que no aguantan son las obras mortales que hacen esos grandes defraudadores.

————————————

Nunca nos equivocamos cuando sugerimos que la actuación de Ricky Martin al abrir la Feria Nacional de Durango 2017 sería un hitazo, el boricua hizo lo suyo y resultó de maravilla.

Queda para los organizadores la experiencia vivida anoche, puesto que reservaron todos los asientos numerados de acuerdo a como se vendieron, pero muchos duranguenses estamos muy rupestres aún. Miles de paisanos, qué pena, llegaban y se sentaban donde les parecía mejor.

Hubo quienes pagaron 100 pesos, por decir una cantidad, y se corrieron “un poquito” y se adueñaron de asientos de 3 mil 900 dentro del más escandaloso absurdo de uno como aficionado y en lo que poco pudieron hacer los organizadores. La muchedumbre le echó montón a los encargados del orden.

La lluvia y las prisas sirvieron a miles de “gandallas”, porque no hay otra forma de llamarlos, para adueñarse de lugares que anticipadamente pagaron otros. Lo peor es que en el momento no hubo nadie que pudiera hacer nada, y muchos se quedaron con sus ganas de disfrutar mejor a su ídolo, nadie pudo mover a esos abusones.

Y los que no se adueñaron de otros asientos, que no alcanzaron, hicieron otra: se instalaron de pie en los pasillos y ahí se quedaron todo el show complicando la visibilidad de los que estaban sentados.

No fue cosa de los organizadores, fue la más clara confirmación de lo rupestre, de lo incivilizado, por decirlo de alguna manera, de muchos duranguenses que vieron la circunstancia y pisotearon toda la logística dispuesta por los organizadores.

Miles de duranguenses, confirmado queda, todavía desconocemos la cultura que priva en todas partes del mundo, fuera de nuestros límites estatales, en la que llueva, truene o relampaguee, si el dueño del asiento 24 o 25 no llega, ahí debe permanecer vacío, por eso pagó.

Salvo eso, y un poco de lluvia, la actuación del puertorriqueño nos agradó sobremanera. Sabíamos de su capacidad, de su entrega y de su envidiable elasticidad.

El show fue anunciado para las 21:00 horas, y Ricky apareció en el escenario exactamente a las nueve de la noche. Nada que ver con la falta de respeto de Maluma de una noche antes a sus miles de seguidores.

————————————

Sube de tono nuestra primicia de la semana en la que advertimos que un candidato del PRI perdedor de la pasada elección estaría por abrir su súper negocio Pizza Hut en esta capital.

Los rumores han cobrado fuerza de que el dueño de la gran franquicia es el malogrado candidato del PRI a la gubernatura del estado, lo que confirma que perdió en las urnas, pero ganó en las cuentas bancarias.

Lo malo es que quedó a deber a la mayoría de los acreedores, algunos en vías de la quiebra, quienes no han podido hacerse de su dinero a pesar de que lo invirtieron en la campaña priista.

No pocos de ellos aseguran que el día de la “sorprendente” inauguración se apersonarán en las afueras del envidiable negocio para empezar una huelga de hambre, a ver si les dan pizzas o les pagan de una buena vez, pues ya hace más de año de esa mala inversión y no hay poder humano que diga si les van a pagar o se olvidan.

A propósito, en la semana llegó una retro y destruyó el camellón central del bulevar Guadiana, exactamente frente a Pizza Hut, como para permitir la vuelta justo a la puerta de las pizzas, aunque en los hechos quienes intenten dar esa vuelta se expondrán a un accidente y expondrán a otros a sufrir las consecuencias.

Mal empieza la semana para quien ahorcan en lunes, pues resulta que para integrar el Sistema Anticorrupción alguien dispuso hacer fraude para que no se incluyera una sola mujer.

Sin discusión, va para atrás todo lo avanzado, por mucho que haya sido, aunque… está científicamente comprobado que hay alguien o varios alguienes que no está nada contento con la conformación de ese aparato, pos cómo, ¿ya no se va a poder robar con la libertad que se hace ahora?

Laura Elena Estrada, la directora del Instituto de la Mujer, fue quien le puso el cascabel al gato al reclamar la presencia femenil en ese ente que, como dicen los clásicos, mucho me temo no sirva para maldita la cosa. Los ladrones siempre serán tan astutos que, como quiera, se saldrán con la suya.

Y mientras ese organismo carezca de autonomía, por muchas ganas que tengan, no conseguirán mucho. Recuerden lo que decía José López Portillo: “La corrupción somos todos…”, y pues… hay que entrarle todos.