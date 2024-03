+ Hasta patadas a las espinillas por la FAMEN

+ Ayer hasta mentadas y no menos amenazas

+ Siguen metiendo a la pelea al gobernador

+ Cuando el gobernador sí que tiene prioridades

+ La Zarco, la carreterita más peligrosa de Durango

“Una vergüenza la cancha sintética que tienen o tenían en Canatlan…”

Anónimo

Se están pegando hasta con la mano del metate en la sucesión de la dirección de la Facultad de Medicina, lo que advierte de un apetitoso botín o de plano ganas de estar fregando al vecino, pero la pelea está escalando a puntos sin regreso…..ORDEN.- Inicialmente se dijo que es uno de los sindicatos el que está dirigiendo la elección y que varios no están de acuerdo, puesto que están llevando una elección por demás amañada que puede derivar en no sabemos qué…..TIEMPO.- Hora de que intervenga el rector Rubén Solis y meta en cintura a los rijosos que insisten en llevar un proceso a punta de ma.derazos y tumbando a quien se interponga, como pudo verse ayer. Ahora, quénadie fue algo así de sensato como para armar un comité electoral que someta a los suspirantes y que los obligue a llevar un proceso en orden, en paz, o de plano el botin es de tal tamaño que vale la pena tanto desmoder…..CALMA.- Incluso dijeron que “el señor gobernador Esteban ya dispuso quién será el director…”, cuando…para nuestro gusto y para el gusto de la mayoría de los duranguenses. El mandatario tiene problemas mucho más importantes que atender y no andar metiéndose en cosas menores, pues al rato van a salir con que también quiere e Fulanito como Rey Feo. No manchen, y ojalá lo dejen trabajar sin presión, que es lo que necesita el jefe del ejecutivo y no andar inventando el petate del muerto…..INDUSTRIA.- Esteban sigue teniendo como prioridad en su administración la expansión industrial de la entidad, y no es cosa sencilla Es cosa de mucho trabajo, de mucho cabildeo, de andar tocando puertas y de abrir aquellas que insisten en cerrarse…..FUTURO.- Es que, dicho sea por separado, el futuro de nuestra entidad está en la captación de una o las marcas que sea posible y que andan buscando establecerse en Mexico. Nuestro estado ofrece como ventaja su mejor cercanía que estados del centro de la República, aunque carece de muchas cosas que se necesitan para convencer a esos industriales que se instalen acá, pero…no hay peor lucha que la que no se hace. Es que, según cuentas, son alrededor de 400 grandes marcas que andan buscando opciones para establecerse en el país, lo más cerca de los Estados Unidos, y qué mejor posición que la de Durango, pero hay que promoverlo, hay que seguir picando piedra o tocando puertas, y eso vale más la pena que andar poniendo directores de escuelas o nombrando a la flor más bella del ejido…..S.O.S..- He seguido usando la carretera Francisco Zarco en su tramo La Granja-Santiago Papasquiaro y nos la hemos vuelto a jugar transitando por ese caminito tan angosto y carente de señales. Hace más de año alguien nos hizo creer que los alcaldes de la región unirían fuerzas para pedirle a la federación un mejor camino hacia el norte, pero…ni fue cierto y la amenazante carretera sigue en pie causando un día si y otro también accidentes con resultados catastróficos. Catástrofes que sin embargo importan muy poco a las autoridades municipales, que serían las primeras insteresadas en mejorar ese servivicio, pero…el mundo sigue avanzando y las cosas no le preocupa mucho a las autoridades, pues la peligrosísima carreterita (angosta) no sirve sino para causar los más desgarrantes episodios viales sucedidos, y que cada vez son más por el natural crecimiento de los vehículos en tránsito. Sobre los constantes accidentes mortales, no pasa nada, ahí que sigan, a cabo que mundo ahí te quedas…..PORQUERÍAS.- Justo en ese camino pudimos ver la clase de cancha sintética para futbol 7 o rápido que tienen en Canatlán. Es cierto que en la historia está marcado que los buenos futbolistas del mundo jugaron hasta entre las piedras, no se diga entre los charcos, pero en esa cancha se fueron grandes. Levantaron la alfombra y la desgarraron y la amontonaron en todos los terrenos, precisamente para evitar que alguien la utilice. Vaya manera de promover el deporte en la administración de Angela Rojas, que más serviría quitaran lo que queda de ese cesped sintético y dejar la pura tierra, que ahí es posible tocar mejor el balón y no en el atascadero que les dejaron como cancha, y mire que en Canatlán se han dado muchos grandes pateadores que llegaron incluso al profesionalismo (Adán Alvarado, jugó con el Pachuca junto a Heber Mercado) y de otros que bien pudieron llegar a profesionales como “El Marro” Soto o los afamados hermanos Velázquez, que pudieron, que tenían grandes facultades, pero prefirieron no abandonar a la familia, y parece que hicieron lo mejor. Total no nos salgamos del tema, la canchita sintética de futbol que tienen en Canatlán, no solo es una vergüenza, sino una amenaza para el deporte más practicado en el mundo…..CEROS.- Y sobre el equipo de beisbol de Durango en la Liga Mexicana de Beisbol, ni me pregunten nada. No ha trascendido nada, de modo que del equipo tampoco se puede hablar nada. Han de disculpar. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo premite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...