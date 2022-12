+ Culpables declarados prófugos de la justicia

+ Anuncia Fiscalía las primeras siete órdenes

+ Todavía faltan por aparecer muchas otras

+ Vivimos la reunificación de los duranguenses

+ Vaya agallas de Esteban Villegas para seguirle

“Durango, más unido que nunca por la meningitis…”

Juan Pueblo

Estén donde estén, les alcanzará el largo brazo de la justicia. Mientras no salgan del mundo es posible rastrearlos, apresarlos y ponerlos en manos de un juez para que los sancione por la catástrofe creada…..NÚMEROS.- Inicialmente se han liberado siete órdenes de aprehensión contra otras tantas personas, entre dueños, administradores y operadores de los distintos hospitales ligados al mortal brote, pero las sospechas de la autoridad todavía consideran la posibilidad de obtener pronto más órdenes de detención…..CAPTURAS.- El anuncio sobre las novedades en el tema de la meningitis despertó tal expectación entre los duranguenses que no pocos fijaron miras en la captura de los primeros culpables. No fue así, ahora la esperanza es que se atrape a los primeros indecentes en el breve plazo…..ESPERANZA.- No llenó expectativas el anuncio, pero advirtió que se llegará hasta el fondo del pantano en el que habrá de sancionarse a todos los responsables, pues no son siete, sino muchos más, algunos todavía funcionarios en la administración estatal…..NOMBRES.- El anuncio de la fiscal Sonia Yadira de la Garza precisa que las primeras órdenes de aprehensión salieron contra: Guillermo N., Sandra Idanes N., David N., Ilse Janeth N., José Miguel N., Dora Manuela N. y Luis Carlos N., y no son todas. Otras seguirán apareciendo en las próximas horas y se desconoce los nombres de los interfectos, aunque pueden ser los que tanto se menciona en las redes sociales…..ESPERA.- La sociedad tiene muy presente la advertencia del gobernador Esteban Villegas de que se castigará a todos los responsables de la tragedia. “Esto no se va a quedar así…”, replicó en días pasados el mandatario y la gente tiene más firme la esperanza de que así será, que, aunque tarde la reacción de los representantes de la ley, se hará justicia. Justicia es lo que piden los duranguenses y se tendrá que aplicar, porque de lo contrario la gente seguirá pensando que los principales responsables seguirán cada día más y más lejos…..AVISO.- No obstante, y por muy lejos que se vayan los criminales, les alcanzará el largo y extenso brazo de la justicia. No hay rincón en el mundo donde puedan evitar el castigo, a todas partes que puedan ir tendrán que dejar huella y, por eso, tarde que temprano serán atrapados…..APROBADO.- La implacable meningitis, que ha costado la vida a 20 mujeres y un hombre, no ha sido en balde, por el contrario, ha unido a los duranguenses como nunca antes. Todo mundo ha hecho suyo el dolor de los familiares de los fallecidos, porque pudimos ser cualquiera de nosotros y se ha reportado dispuesto a ayudar en lo que sea a los parientes golpeados por el brote. Una mujer de nombre Yésica puso la muestra al ofrecer su casa con cinco o seis recámaras, además de comida y traslados al hospital y desde el hospital 450, todo gratis, y tras ella han aparecido muchos negocios, de todo tipo, restaurantes entre ellos han ofrecido comida gratis a los deudos o familiares de las enfermas, otros ofrecen pañales y cremas para bebés, centrales de taxi ofreciendo los servicios de sus autos para trasladar sin costo a la gente que vaya o venga al hospital; muchas personas han pedido informes de a dónde llevar comida o bebidas calientes; otra señora se ofreció a lavar sin costo la ropa de toda esa gente y puso su teléfono a la orden de los perjudicados, lo que ha empujado una frenética solidaridad nunca antes vista entre los durangueses. Hoy hemos visto cuadros de verdadero dolor donde gente que no conoció a las occisas no se detiene y llora por la desgracia y aprovecha para ponerse a la orden de quienes los necesiten. Qué hermosa manera de ser empáticos, de solidarizarnos con los dolidos. Nunca que recordemos se había dado semejante forma de desprenderse y de hermanarse con aquellos que por el ritmo de vida o por cosas del destino ni siquiera nos conocimos, pero duele mucho al enterarnos del padecimiento de toda esa gente. Lástima que una maldad, una acción canallesca es la que nos haya reunificado, que nos haya reunido para caminar juntos, de acompañar a los afectados directamente por la desgracia hasta donde sea necesario. Ojalá siguiera ese hermanamiento y que terminaran las tragedias que, por desgracia, todos los días nos estamos engullendo. Si algo de bueno tiene este infeliz momento, es eso, el hermanamiento, la solidaridad y empatía con los que sufren lo indecible ante el fallecimiento de alguien cercano. Ojalá perdure hasta que haya terminado el terrible episodio que nos quita el sueño a todos. Ojalá…..AGALLAS.- Sí que se necesitan agallas para sostenerse incólume ante tanta adversidad, de parte del gobernador Esteban Villegas. Las circunstancias predominantes en su inicio de gobierno no las había padecido nadie de sus antecesores y cómo hacerle para salir a trabajar y sostener planes y propósitos definidos. No está fácil la empresa para Esteban, por más que se le busque, no es sencillo el trabajo que ha tenido que encarar, por lo que no hay más que desearle suerte, por su bien y por el bien de todos los duranguenses. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche o en las redes sociales, donde hemos podido servir humildemente a todos los duranguenses en esta terrible etapa de dolor.

