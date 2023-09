+ Alcanzó hasta para MC en el “baño” en SEGALMEX

+ Aclaran cuánto y de a cómo se llevaron emecistas

+ El tema, aunque no ha prosperado mucho, ahí la lleva

+ El suicidio es cosa mucho muy compleja para todos

+ Obligado Durango a hacer más para acabar ese flagelo

“Nada mejor que vivir la vida, conocerla desde su belleza interna…”

El filósofo del barrio

Nada, que en el baile de los 17 mil millones de pesos de SEGALMEX alcanzó un poquito, casi doscientos millones, el partido Movimiento Ciudadano, aparte de los lecheros laguneros que también mejoraron sus “ingresos milagrosos”…..ESCÁNDALO.- Lo que bien pudo causar un gran escándalo político nacional fue el “moche” del que se convidaron los principales mandos de MC, según avances de las investigaciones…..NOMBRES.- Tenemos los nombres, incluso el del sobrino de Lety Herrera, nuestro abogado Hugo N., quien asegura que su delito fue “prestar diez millones de pesos” y luego recibir el pago con un cheque lechero pero divulgarlo es contra la ley, por tanto nos abstenemos, pero que obre en autos que el salpicadero lácteo está en todo lo alto y ahí con paso lento pero se están conociendo detalles que en otras circunstancias hubieran pasado de noche…..URGENTE.- Expertos en tanatología aconsejan a los medios de comunicación considerar el suicidio de una manera muy especial, no precisamente dejar de publicarlo, sino que ha de tomarse con pinzas, por decirlo de alguna forma. Los que saben sugieren la realización de cursos, seminarios y hasta conferencias en los que se abunden las distintas experiencias familiares, porque cada caso tiene un algo especial que debió atacarse en su momento y no se hizo. Es que -dicen- dejar de publicar noticias sobre suicidio tampoco es la solución. Son otras las vías que deben seguirse para no ayudar a los que ya se fueron, sino a sus familiares que no le encuentran solución a su problema…..ALTO.- La inteligencia artificial considera el suicidio de la siguiente manera, y precisa cómo se le trata en otras partes del mundo. México, no olvidemos, no está entre los principales países con más suicidios del orbe, el primer lugar lo tiene la Guyana Francesa, el segundo es Lesotho, una pequeña comunidad africana; en tercer lugar está Rusia y en cuarto Lituania. Qué nos dice la inteligencia artificial sobre el manejo del suicidio en medios en distintos países del mundo:

Algunos países prohíben la publicación de suicidios en los medios, incluyen:

Japón: Japón tiene leyes y regulaciones estrictas con respecto a la publicación de suicidios en los medios, y los medios de comunicación están obligados a seguir pautas estrictas al informar sobre el tema.

Alemania: En Alemania la publicación de imágenes gráficas o detalles explícitos sobre suicidios está prohibida por la ley.

Canadá: En Canadá hay restricciones sobre la publicación de información que pueda inducir al suicidio, y los medios están obligados a tratar con sensibilidad el tema.

Reino Unido: En el Reino Unido los medios de comunicación tienen pautas éticas que desaconsejan la publicación de imágenes o detalles gráficos relacionados con el suicidio.

Australia: Australia tiene regulaciones similares en relación con la publicación de suicidios en los medios y busca proteger la salud mental de las personas al evitar la exposición a detalles explícitos.

Es importante tener en cuenta que estas prohibiciones varían en su alcance y aplicación en cada país, y que cada caso tiene que analizarse desde lo más adentro de sus orígenes o razones. No es consuelo, pero México, repetimos, está mucho muy alejado de los primeros cien lugares, lo que confirma que acá somos felices, o felices y medio y que somos más los que procuramos las bellezas de la vida y las bondades de la existencia, pero de cualquier manera tiene que hacerse un verdadero tratado sobre la materia y alcanzar objetivos que deriven en una “pacificación” entre la sociedad que orille a vivir, a disfrutar la vida y a terminarla como Dios manda. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

