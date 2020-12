“Chicotito”

Adelanta la OMS que viene tercera oleada de Covid

Y que será mucho más mortífera que las dos primeras

Insiste en que usemos cubrebocas y otras medidas

La vacuna no termina de convencer a la humanidad

Resucitan los mercenarios del futbol amateur local

“Los líderes mundiales más necesitados del respaldo popular parecen haber hallado en las vacunas contra el covid la salvación a su proyecto…”

Juan Pueblo

Adelanta la Organización Mundial de la Salud que viene una tercera ola de contagio por coronavirus en el mundo, y que pudiera ser mucho más letal que las primeras dos, por lo que es menester extremar cuidados…..SORDOS.- La realidad de México es que, por las erróneas políticas para atacar el virus, nunca superamos la primera oleada. Llegó la segunda sin que nos diéramos cuenta, pero la que viene pudiera ser más mortífera para todos…..RAZONES.- Cuestión de entender que el peligro existe, que el virus no es ningún cuento, que debemos seguir usando cubrebocas, y sobre todo en las fiestas de fin de año tenemos que usarlo para evitar contagios. Entender que muchos de nosotros podemos ser asintomáticos, que no tengamos ningún síntoma de la enfermedad, pero sin problema contiagiaríamos a todos los que se nos acerquen, por eso la OMS insiste en que por nada del mundo dejemos a un lado el cubrebocas, que sigamos usándolo y que su uso lo reforcemos con el lavado frecuente de manos, el gel antibacterial, la sana distancia y evitar reuniones de más de 10 personas. Y aconseja también que particularmente para las fiestas de fin de año procuremos reunirnos única y exclusivamente los que vivimos en casa y los que haya seguridad de que no han salido de la suya, porque de lo contrario el contagiadero no se hará esperar y los celebrantes de este fin de año pueden o podemos ser los muertos del próximo mes de enero. La advertencia de la OMS es contundente para todos los seres humanos. Todos estamos expuestos a la enfermedad y, por lo mismo, todos podemos morir si no seguimos el consejo de los expertos. Las diferencias entre México y el mundo, sobre todo el mundo civilizado, es que en otras partes la sociedad entiende a cabalidad los peligros de la pandemia. En nuestro país estamos muy alejados de esa posibilidad, porque para empezar, y a pesar de los casi 120 mil muertos, hay mucha gente que no cree en la existencia de la pandemia, sigue pensando que se trata de un distractor gubernamental para que soslayemos otros grandes problemas de nuestros días. Sin ignorar que muchos de los que pensaban de la misma manera están muertos, pero todavía podemos o pueden morir muchos más que no terminan de creer en la amenaza que tiene asolado al mundo…..NEGOCIOS.- El periodista Héctor Huerta, del canal ESPN, el líder mundial en deportes, aseguró el pasado fin de semana tener las pruebas de que varios jugadores de la Cruz Azul recibieron llamadas telefónicas en las que alguien les ordenó o les propuso dejar a los Pumas de la UNAM que pasaran a la final y, una advertencia o una oferta… mira qué casualidad que los universitarios apenitas apenitas alcanzaron a meter los cuatro goles que necesitaban para vencer a la máquina. Ahora, a lo conocido se le añade lo del mentado seguro que tiene el equipo cementero precisamente para no ganar el título. Es decir, que Cruz Azul gana mucha lana perdiendo en la cancha, sobre todo no llegando y mucho menos ganando una final. Ah, entonces por ahí viene la explicación de aquella final en la que el equipo azul iba 3-0 contra el América, llegan a la final y el América alcanza y gana allá como en el minuto 200 de compensación con un gol del portero Moisés Muñoz precedido de una falta criminal contra un defensa cruzazulino, y nos viene a la memoria el juego final entre Cruz Azul y Toluca, donde el equipo de La Noria también llegó a la vuelta con una ventaja de 2-0 y no aparecía ninguna posibilidad de que el cuadro rojo alcanzara a los otros, hasta que vino una jugada criminal de José Manuel Cruzalta contra César Villaluz dentro del área. Aquella infeliz jugada mandó al “duendecillo” al hospital donde estuvo tres días noqueado, y a raíz de la cual el chaparrito campeón mundial sub 17 nunca pudo reponerse y a partir de entonces ha ido en constante descenso hasta llegar a equipos de medio pelo. No obstante el “hachazo” homicida que le propinó Cruzalta, Roberto García Orozco no marcó ni faul siquiera, aunque era un penalti que vieron hasta los vecinos de la Estación Espacial Internacional con cuyo castigo hubiesen amarrado el título, pero al final, Toluca “hizo la hombrada”, igual que los pumas el otro día, pero…entonces más o menos va cuadrando la sospecha que asalta a millones de fans del Cruz Azul, de que algo negro sucede tras bambalinas en el equipo maquinista e impide llegar al título, pues no entendemos cómo es eso de un seguro que le deja billetes al Cruz Azul en la medida en que pierda y no que gane títulos. No le entendemos al asunto, pero es ya mucho lo que se rumora sobre el particular, pues esta vez los azules tenían todo para llegar a la gran final. Los comentaristas decían que la máquina tenía pie y medio en la final, pero…no contaban con “la hombrada” de los pumas que nos obliga a sospechar aún más de lo que reveló el comentarista Héctor Huerta…..BISNES.- El Club Deportivo Maderera aclara que nada tiene que ver con el nuevo intento por boicotear el mejor torneo futbolero de Durango de todos los tiempos, el Gran Torneo de Campeones de “Año Nuevo”, que esta vez, por primera vez en 51 años de fundado, no se celebrará por razones del coronavirus. Recuerda a los aficionados que el Torneo Nacional de Campeones celebrado el año pasado se hizo exclusivamente para conmemorar los 50 años del gran evento deportivo, pero dejó de organizarse por los muchos inconvenientes ocurridos no obstante el éxito rotundo del magno evento. Alguien “vivillo” como siempre ha sido en materia futbolera, que ha vivido siempre de eso, se ha adueñado el nombre del torneo y quiere dar a entender que el Gran Torneo de Campeones de “Año Nuevo” tendrá otro formato y quién sabe qué transas más, por lo que el Club Deportivo Maderera se deslinda totalmente de rifas, cooperaciones, permisos para venta de comida y bebida, gestiones y pedidos especiales ante las autoridades, etc., etc., y aclara que cuando la pandemia lo permita, volverá a sus orígenes, de ser un torneo eminentemente amateur en el que no se cobrará un peso a nadie, y menos por participar en el gran evento, en torno al cual se dejará de vender alcohol, comida, frituras, lonches y otros. Volverá a la razón que lo hizo grande, el amateurismo, en el que no se aspirará a ganar un peso. Hoy mismo la directiva del club emitirá un comunicado en el que abundará en los propósitos del torneo para los años venideros. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

