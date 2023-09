+ Sandra Amaya propone vigilar a los que “vigilan”

+ Sugiere que se actúe de inmediato y no a los años

+ Excelente idea, pero… le faltarían uñas para actuar

+ Aprobado: No publiquemos nada más del suicidio

+ 1.7 millones pagaron por una revista en Gómez

“Lo mejor sería desaparecer fiscalías, auditorías y esas oficinas que no sirven para nada…”

Anónimo

Mejor no podía ser la propuesta de la diputada Sandra Amaya para fiscalizar los recursos públicos de manera frecuente y sorpresiva pero, junto a la iniciativa, debían darle “dientes” para que vaya un poquito más allá…..URGENTE.- Es que hasta ahora las entidades, fiscalías o como se llamen que dizque vigilan el uso adecuado de los recursos, son funcionarios puestos por el actual gobierno, sobra suponer que el funcionario está comprometido con quien le designó y por lógica nunca hallará una anomalía, como no la hallaron en los últimos 30 años los encargados de esa vigilancia…..BROMAS.- Aunque pareciera broma, pero no lo es, el control que propone Sandra es de vigilar de cerca a los que vigilan, a los que fiscalizan pues, pero falta. Le faltarían los “dientes” necesarios, o por lo menos lo afilado posible para proceder en el momento en que se detecte alguna irregularidad, por mínima que sea, que la propia Legislatura tenga la autoridad de echar a los que fallen y exigir una reposición inmediata. Basta de raterías, dice Amaya, y mire que coincidimos en todo. El pasado gobierno tuvo cinco o seis fiscalías o como se hallan llamado que estaban “muy pendientes” para que nadie se fuera a robar nada y, ¿qué creen? Pues sí, que nunca vieron el saqueo brutal que se aplicó durante todo el sexenio pasado, de principio a fin. Eso no debe volver a repetirse, pero se necesita de la aportación, de la decisión de distintos grupos, sectores y personas en lo individual…..APLAUSOS.- Es que Esteban tiene razón al quejarse del asalto de que fue objeto la administración pasada, pues no solo se llevó lo que había, sino que de algo se valieron para comprometer a su gobierno, compromiso del que espera salir por lo menos en un par de años…..REGLAS.- Y de paso, si es que esa controversial ley llega a aplicarse, que el ente legislativo tenga la autoridad suficiente como para actuar en el momento que confirma alguna irregularidad, por lo menos despedir al o los sospechosos, como decían en al rancho “sin derecho a fianza”. Lo importante es que funcione esa iniciativa y antes, de ser necesario, se enriquezca todo lo posible con la aportación de los distintos sectores sociales, pues cada uno ha de tener su propia historia de las hijeces cometidas en los últimos años…..APROBADO.- Repetimos, estamos de acuerdo con el gobernador Esteban de prohibir en términos generales que se vuelva a publicar un suicidio. Sea en las condiciones que haya ocurrido, que no se divulgue más en medios. Volvemos a presumir, nosotros nunca lo hacemos y no queremos hacerlo por las consecuencias que genera y que no tienen discusión. Ojalá no se tarde esa prohibición que por años pedimos a grito y medio…..VENDIMIA.- La venta de elotes en el festejo del grito del viernes 15 será solamente desgranado y la cerveza se venderá en bolsitas. Si alguien trata de brincarse esa intención de orden dormirá en “El Mercadito”, o en lo que queda de esa tristemente célebre cárcel. Se pretende que tengamos un “grito” de tranquilidad, en paz y no del desmoder de otros tiempos y que las familias vayan y vengan sin ningún problema…..ÓRALE.- Entre las cosas que dijo antier el gobernador en su encuentro con reporteros de distintos medios me llamó mucho la atención cuando dijo, palabras más, palabras menos, que él quiere el contacto directo con los periodistas, porque ellos son los que recogen la opinión del pueblo, sin intermediarios y, eso, vaya que también me gusta, porque otros llegaban a los eventos tratando únicamente los temas que les importaban dejando a un lado la verdadera opinión del pueblo. Aparte, en esas reuniones el gobernador llega a saber de anomalías entre sus mismos colaboradores creyendo que lo está haciendo bien. O sea, excelente…..BILLETES.- Trasciende que el municipio de Gómez Palacio pagó un millón 700 mil pesos por una revista y quién sabe qué más mamotrecos. Ahora entiendo por qué en los sanitarios al público no hay más que un poquito de agua, pero cero papel, cero jabón y cero servilletas como para secarse uno las manos. Bueno, eso dice la prima de un primo que se vio obligada a usar los sanitarios de mujeres y que así de discriminatorio está el gasto de la gran Gómez Palacio. Ojalá que no regrese el coronavirus, porque chica le vine a quien trate algún asunto municipal, porque aunque parezca broma quien haga de sus necesidades físicas tendrá que limpiarse con la mano. Imaginan el desmadere de los pobres gomezpalatinos. Ya en serio, conociendo la mente progresista y sin límites de la alcaldesa Lety Herrera por qué no tumba ese adefesio de alcaldía y levanta uno que responda al número dos de los municipios en el estado. Es pregunta nada más. Nos vemos mañana o aquí mismo en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

